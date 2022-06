La Policia Local i els veïns frustren dos nous intents d'ocupació a Roda

Els ocupes d'un dels habitatges eren els mateixos que havien intentat ocupar dijous una casa a Mirador de Berà

Actualitzada 24/06/2022 a les 11:42

Nou intent al carrer Ramon Casas

La Policia Local de Roda de Berà, gràcies a la col·laboració activa dels veïns i veïnes, ha aconseguit frustrar tres nous intents d'ocupació de tres cases diferents en menys de 24 hores.La matinada de dimecres els agents van impedir l'ocupació d'un habitatge al carrer Mirador de Berà gràcies a la trucada d'una veïna, qui va ser testimoni i tenia proves gràfiques que els quatre ocupes, vinguts des de Rubí, acabaven d'accedir a la vivenda. Amb això, no havien pogut constituir morada i la Policia Local va desocupar la casa. Els mateixos individus van tornar a Roda de Berà per la tarda amb un altre vehicle i una nova clau «comprada» a la mateixa màfia organitzada de venda de claus. Va ser un component de la Policia Local fora de servei qui en veure moviments sospitosos en un dels habitatges de l'avinguda de la Manxa, va trucar els seus companys passades les nou de la nit. Aquesta és la mateixa casa on el passat divendres 17, gràcies a l'actuació de la brigada municipal, a instàncies de l'alcalde Pere Virgili, es va impedir que altres ocupes es connectessin il·legalment a la xarxa d'aigua municipal, i obligant-los així a desocupar la vivenda i a marxar fora de Roda de Berà.Amb aquests antecedents, de nou la Policia Local va arribar ràpidament fins a l'avinguda de la Manxa, on els agents van comprovar que no s'havia constituït morada i van fer fora els ocupes, moment en què la brigada municipal, també a instàncies de l'Alcalde, i amb la col·laboració activa dels veïns, van aprofitar per reforçar la seguretat i tapiar tots els accessos.Per la seva part, l'alcalde ha tornat a demanar a l'entitat bancària propietària de l'habitatge que compleixi amb la seva obligació d'assegurar-la per evitar ocupacions il·legals, amb la instal·lació d'una alarma i d'una porta antiocupes.Un altre dels habitatges en els quals la Policia Local ja ha frustrat més d'un intent d'ocupació és al carrer Ramon Casas. El darrer havia estat feia poc més d'un mes -el 12 de maig-, i dimecres a la tarda ho van tornar a intentar sense èxit.Abans de les sis de la tarda els agents van rebre un avís d'un veí en el qual avisava de la presència sospitosa d'alguns individus que s'estaven barallant al carrer. En arribar la patrulla van comprovar que ambdues parts estaven discutint per intentar ocupar el mateix habitatge. En no haver-se constituït morada, els agents van fer fora les vuit persones, sis per una part i dues per l'altra, i els van advertir de les conseqüències de tornar a intentar entrar a la vivenda.També en aquest cas el batlle va realitzar les gestions oportunes per tal que l'entitat bancària propietària dugui a terme les accions necessàries per tal d'assegurar la vivenda de la seva propietat.