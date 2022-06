Els Bombers rescaten dues persones ferides a Vilanova de Prades i Mont-ral

Els fets han passat en un càmping i al Toll de l'Olla de Farena, respectivament

Actualitzada 24/06/2022 a les 18:40

Els Bombers de la Generalitat han realitzat dos rescats aquesta tarda, un a la Conca de Barberà i l'altre a l'Alt Camp. En el primer d'ells, han rebut un avís a les 14.32 hores per una dona que tenia una possible fractura de fèmur mentre feia tirolina a zona d'escalada d'un càmping de Vilanova de Prades (Conca de Barberà). Els Bombers l'han rescatat i l'han dut fins a l'ambulància del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).L'altre avís l'han rebut a les 16.34 hores i s'han desplaçat fins al Toll de l'Olla de Farena a Mont-ral (Alt Camp). Allí un excursionista ha resultat ferit per una sortida d'espatlla.