Els Bombers fan 111 actuacions al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre

La majoria dels serveis són per crema de contenidors i focs de vegetació

Actualitzada 24/06/2022 a les 12:02

Els Bombers de la Generalitat han fet 663 actuacions entre les vuit del vespre de dijous i fins a les vuit del matí d'aquest divendres. Durant la nit de la revetlla de Sant Joan, la majoria d'incidents estan relacionats amb incendis en contenidors (324) i focs de vegetació (250). Les comarques de la regió metropolitana han concentrat la majoria dels serveis: 220 a la regió metropolitana nord i 138 a la regió metropolitana sud. Les segueixen de lluny Girona (77), Lleida (66), Tarragona (94), Catalunya Central (47) i Ebre (17). D'entre els serveis més destacats dels Bombers hi ha un incendi en un pis de l'Hospitalet de Llobregat, que ha acabat amb una persona morta. Els Mossos d'Esquadra investiguen ara les causes del foc.D'altra banda, el 112 ha atès durant la revetlla 5.624 trucades que han derivat en 2.933 expedients, un 7% més de trucades que la revetlla de l'any 2021. La majoria de trucades s'han fet des de la regió metropolitana i, per municipis, Barcelona encapçala el rànquing (1.608 trucades), seguit de Sabadell (324), l'Hospitalet de Llobregat (306), Badalona (180), Castelldefels (123), Tarragona (113), Sant Cugat del Vallès (109) i Terrassa (107).El tipus d'incident que ha generat més trucades han estat els incendis (2.896 trucades corresponents a 1.006 incidents), seguit del problemes de civisme (1.484 trucades corresponents a 1.053 incidents), agressions (643 trucades corresponents a 396 incidents) o per demanar assistència sanitària (256 trucades que corresponen a 189 incidents).En aquest sentit, el Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) ha atès 179 persones per patologies relacionades amb la revetlla de Sant Joan. Dels atesos, 104 ho van ser per intoxicacions, 26 per agressions, 38 per accidents de trànsit, 9 per cremades, 1 ofegat.El Cos d'Agents Rurals, per la seva banda, ha realitzat 669 actuacions entre el 20 i el 23 de juny relacionades amb la festa. D'aquestes, 512 han estat per inspecció de fogueres i 76 relacionades amb el llançament de petards i material pirotècnic. Tot i això, no ha estat necessari aixecar cap denúncia.