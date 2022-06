Cambrils invertirà 300.000 euros en connectar el barri de l'Estació amb Horta de Santa Maria

Es construirà una nova nau per a la brigada, s'habilitarà un espai per a les entitats, entre d'altres actuacions

Actualitzada 24/06/2022 a les 11:27

El govern municipal de Cambrils dotarà amb 300.000 euros el projecte de construcció d'un nou tram de rambla per unir les avingudes Vidal i Barraquer i Horta de Santa Maria. Els diners per portar a terme aquestes obres provenen del modificatiu de crèdit per valor de 2.135.000 euros que el regidor d'Hisenda, David Chatelain, proposarà al proper Ple Municipal, que se celebrarà el dilluns 27 de juny.El regidor ha explicat que «aquest modificatiu incideix en la línia de l'equip de govern d'avançar en la modernització de la ciutat i de la millora dels serveis que es donen a la població, i permetrà abordar qüestions que portaven molts anys pendents de solució, com ara la construcció de la nova nau de la brigada, l'habilitació d'un espai per a les entitats, o la connexió dels barri d'Horta de Santa María i el barri de l'Estació».La partida més gran es destina a liquidar de forma definitiva el conegut com a FLA (Fons de Liquidat a Proveïdors), concedit l'any 2012, que va permetre pagar més de 12 milions d'euros que es devien en aquells moments als proveïdors de l'Ajuntament. Com a conseqüència, la liquidació d'aquest deute farà que l'Ajuntament surti del Pla d'Ajust fins ara vigent.La modificació de crèdit té un especial impacte en l'àmbit urbanístic, ja que impulsarà la transformació del polígon PA6, que dotarà el municipi d'habitatge protegit, i farà possible portar a terme diferents obres de construcció o millora, com el Passatge entre el carrer Andalusia i l'Ajuntament, la prolongació del carril bici d'Horta de Santa Maria, o la reforma parcial del edifici on s'ubica el Jutjat de Pau, a més de forçar accions de millora sobre els vials i voreres. Tanmateix es destinaran 30.000 euros per a l'adquisició de nou mobiliari urbà, especialment papereres.En l'àmbit social es crearà una partida específica per ajuts d'urgència als refugiats ucraïnesos, es recuperen els convenis amb Creu Roja i la Fundació Bona Nit, i es complementen diferents partides que permetran donar cobertura a les necessitats detectades per part dels professionals dels Equips Bàsics d'Atenció Social (EBAS).D'altres partides aniran destinades a la millora de les noves tecnologies, reposició d'arbrat, nou mobiliari urbà per a la Plaça Catalunya i l'Avinguda Baix Camp o la contractació d'un servei en matèria de subvencions i Fons Next Generation.