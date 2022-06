Vandellòs, Tivissa i Pratdip projecten un parc de turisme esportiu

El projecte vol integrar activitats de mar i muntanya disponibles tot l'any per a diferents públics

Actualitzada 23/06/2022 a les 13:22

La mancomunitat formada pels municipis tarragonins de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, Tivissa i Pratdip (MIDIT) projecta crear un parc de turisme esportiu, segons informa aquest organisme.Per això han sol·licitat acollir-se al Pla de sostenibilitat turística en destinacions del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme i optar així a 1,8 milions d'euros dels fons europeus Next Generation.El projecte es diu Terres de Mestral, Outdoor Park de la Costa Daurada i aspira a crear un parc d'oci a l'aire lliure únic a Catalunya que integri activitats de mar i muntanya disponibles tot l'any per a diferents públics.Constarà de Nàutic Park a la costa de l'Hospitalet de l'Infant (Baix Camp), amb activitats nàutiques i de Bikeland, on s'aprofitarà la xarxa de senderes de Pratdip i Vandellòs per estructurar una oferta de cicloturisme.A més, a la costa es planeja crear rutes de baixa dificultat per a famílies.Un altre eix és el Senderisme temàtic, una xarxa senderista per espais naturals protegits en la costa i a l'interior i una gran ruta circular per etapes, el Camí de Mestral.L'últim eix és l'escalada i les vies ferrades per a tots els públics, concentrades sobretot a Tivissa.Aquest projecte compta amb el suport dels agents públics i privats relacionats amb el sector turístic, cultural i agroalimentari del territori de la MIDIT.