Uns 442.000 tarragonins ha viatjat amb Avlo en el primer any de funcionament

La xifra triplica el nombre de passatgers respecte del període anterior del corredor Madrid-Barcelona-Figueres

Actualitzada 23/06/2022 a les 08:13

Renfe ha transportat 442.000 clients de les comarques tarragonines en el primer any de funcionament dels trens Avlo que circulen al corredor Madrid-Barcelona-Figueres Vilafant. Aquesta xifra triplica el nombre de viatgers respecte al mateix període 2020-2021.Els trens Avlo es van posar en funcionament el 23 de juny de 2021 donant servei a totes les ciutats d'aquest corredor, entre les quals Camp de Tarragona, amb preus des de 7 euros per trajecte.Renfe compta amb 17 diàries freqüències en ambdós sentits Camp de Tarragona-Madrid. Els trens Avlo tenen una capacitat per a 438 passatgers per tren i són capaços d'aconseguir els 330 quilòmetres per hora. Es tracta, a més, de trens amb emissions zero que contribueixen al transport sostenible i que circulen amb electricitat 100% procedent de fonts renovables.Els 442.000 viatgers amb origen o destinació Camp de Tarragona que han utilitzat aquests serveis durant els darrers dotze mesos han evitat l'emissió de 24.000 tones CO2 si haguessin viatjat en cotxe (la circulació de 294 mil cotxes) o de 53.400 tones de CO2 si ho haguessin fet en avió.