La Policia Local de Roda de Berà evita una ocupació d'un habitatge

Els ocupes havien «comprat» la clau de la casa a Rubí

Actualitzada 23/06/2022 a les 08:02

La matinada de dimecres, la Policia Local de Roda de Berà va rebre una trucada d'una veïna la qual indicava que quatre individus estaven intentant forçar l'entrada d'un habitatge que, actualment, estava desocupat. Ràpidament la patrulla es va adreçar fins al lloc dels fets i va identificar els presumptes ocupes, els quals tenien antecedents. Aquests van explicar els agents que havien adquirit la clau de la casa a Rubí el passat diumenge.Un cop els agents van poder accedir a l'habitatge van comprovar que no s'havia constituït morada, i gràcies a la gravació de la veïna es va obtenir la prova gràfica necessària que demostrava que acabaven d'accedir-hi, per tal de poder procedir a la desocupació.Els quatre individus van marxar de nou cap a Rubí, tot i que la Policia Local sospita que intentaran tornar a ocupar l'habitatge, per això s'ha demanat a l'entitat bancària propietària de la casa que compleixi amb la seva obligació d'assegurar-la i dugui a terme les accions necessàries per evitar-ho, amb la instal·lació d'una porta antiocupes i alarma. Tanmateix, la Policia Local estarà molt atenta a possibles moviments.L'Ajuntament ja havia tallat prèviament el subministrament d'aigua, atès que és una de les mesures que efectua el consistori tan bon punt un habitatge és desocupat per evitar ocupacions il·legals.Durant tot el 2021 els agents van aconseguir que en 94 ocasions, el 72% dels casos, els ocupes no assolissin el seu objectiu. Des de la Policia Local es recorda la importància de la col·laboració ciutadana per poder actuar a temps i que els presumptes autors de l'ocupació no puguin constituir morada.