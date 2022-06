Els Mossos d'Esquadra detenen dos homes a Valls per dos robatoris amb força a domicilis

En un d'ells, els propietaris van retenir al lladre, el qual va accedir dins del dopismicili a través d'una finestra oberta

23/06/2022

Els Mossos d'Esquadra van detenir ahir dos homes, de 18 i 32 anys, com a presumptes autors d'un robatori amb força. El primer dels fets va tenir lloc ahir, pels volts de les 20 hores, quan una patrulla va ser alertada pel propietari d'una masia ubicada a la carretera C-37, al terme municipal de Valls, perquè escoltava sorolls a l'interior.En arribar al lloc, els agents van comprovar que algú estava donant cops, motiu pel qual van accedir-hi i van observar com un home estava causant danys en un lavabo per tal d'emportar-se aixetes i altres elements. En adonar-se de la presència policial, el lladre va llençar la bossa on estava guardant els objectes que pretenia sostraure i va intentar fugir, moment en què va ser detingut.La patrulla va comprovar que després d'ocasionar danys a l'enreixat i a la porta d'accés principal de la masia, el lladre també va fer malbé el sistema d'enllumenat i mobiliari de bany i dutxa amb l'objectiu d'endur-se llums, aixetes i altres objectes.D'altra banda, a les 05.15 hores de la passada matinada, un altre home va ser detingut després de ser sorprès quan pretenia robar dins d'una casa ubicada al carrer Guasch Homs de Valls. La patrulla es va desplaçar ràpidament al lloc en rebre l'avís que una família tenia retingut al lladre, el qual va accedir dins del domicili a través d'una finestra oberta.Quan els agents van arribar al lloc, van comprovar que la persona retinguda portava uns guants així com una llanterna frontal. En l'escorcoll, se li va localitzar a més una navalla tipus papallona.Està previst que els dos detinguts, els quals acumulen fins a 13 antecedents policials, passin a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Valls en les properes hores.