El Morell celebra els 20 anys de l'escola municipal de música

La commemoració va coincidir amb el Dia de la Música

Actualitzada 23/06/2022 a les 16:20

El Dia de la Música, que es commemora cada 21 de juny, va ser la data triada per l'Escola Municipal de Música El Morell per fer una gran festa d'aniversari i celebrar els seus 20 anys d'història.Així, la regidoria d'Ensenyament de l'Ajuntament del Morell, juntament amb el centre, va organitzar un acte obert a tothom en què, com no podia ser d'una altra manera, la música va ser la protagonista.«Vam començar amb una quarantena d'alumnes i, avui dia, aquesta xifra s'ha triplicat», va destacar durant la festa la directora del centre, Irene Jordà. «Aquest fet, demostra que aquella idea inicial de projecte pedagògic-musical que vam arrencar amb molta il·lusió, ha pres forma, s'ha consolidat i, com no pot ser d'una altra manera, pretén continuar endavant», va afegir.Des del consistori municipal, l'alcalde, Eloi Calbet, va mostrar la seva satisfacció «per tenir un centre amb les característiques i el prestigi que tenim al nostre poble».'Festegem els 20 anys' va ser el lema de l'esdeveniment, que va tenir lloc a les portes del centre i que, a més d'oferir un berenar a totes les persones assistents, va tenir la música com a eix central amb un cercle de percussions. Una activitat en què un grapat de gent es va poder sentir músic per una estona, gràcies al percussionista Gerard Mallorquí i la seva música col·laborativa.