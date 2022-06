Dones amb moltes coses per dir

Alcover ha presentat un projecte artístic fet de manera conjunta entre dues generacions de dones

Actualitzada 22/06/2022 a les 22:48

Aquesta primavera, a Alcover, es van fer dues crides a la població: d'una banda, es va anunciar que es buscaven dones majors de 60 anys i, de l'altra, es buscaven dones menors de 30. L'única informació que se sabia era que es volia fer un projecte artístic participatiu de fotografia de dues generacions d'Alcover. La setmana passada es va presentar el resultat d'aquell treball, que s'ha titulat Dones reals, dones de poble. Les impulsores del projecte són les creadores i artistes Aida Bañeres, Laura Gallofré i Alba Rodríguez, que s'han encarregat de dirigir i acompanyar una generació de dones menors de 30 anys i una altra de majors de 60 per fer un treball conjunt que vol ser una mirada al poble i al seu dia a dia. Així, van establir parelles amb dones de dues generacions diferents, les quals van conversar sobre temes com la ruralitat, l'empoderament o la família. A continuació, van demanar a les dones que plasmessin, mitjançant fotografies, la vida de la seva companya artística. «L'objectiu ha estat clar: dur a terme una exposició fotogràfica de gran format que reflecteixi les diferents mirades sobre el poble entre aquestes dues generacions i on siguin elles, les artistes, les protagonistes. El poble d'Alcover i, en concret els balcons de la plaça nova, esdevindran l'escenari d'aquesta instal·lació artística que estarà exposada més d'un mes», expliquen les impulsores. A banda de l'exposició fotogràfica, el divendres 17 es va estrenar el documental Dones Reals, dones de poble sobre el procés artístic del treball fotogràfic d'aquestes dones. La directora del documental, Aida Bañeres, destacava la importància d'haver registrat el procés, apuntat que amb ell s'han trencat molts estereotips i prejudicis entre les dues generacions, i que ha sigut un treball d'empoderament, sororitat i cures. La fotografia i el muntatge del documental han anat a càrrec de la productora audiovisual vallenca Produccions Saurines. L'exposició de fotografies estarà penjada als balcons del poble fins a finals de juliol, i els dies 2, 9 i 16 de juliol, de 10 h. a 11 h., les artistes faran visites guiades comentades a l'exposició. Per inscriure's cal enviar un correu ( donesreals@gmail.com ) especificant el dia i el nombre de persones.