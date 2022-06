Desconvocada la vaga del 27 de juny dels treballadors de BASF

El comité farà assemblees per explicar la proposta d'acord de l'empresa als empleats, els quals hauran de votar si l'accepten

Actualitzada 23/06/2022 a les 07:47

El comitè d'empresa de BASF ha decidit desconvocar la jornada de vaga del dilluns 27 de juny per fer assemblees per explicar la proposta d'acord que planteja l'empresa als treballadors. Dimecres 29 de juny hauran de votar si l'accepten o no. En funció de la decisió es mantindrà o es desconvocarà la jornada de vaga del 4 de juliol.Des de CCOO d'Indústria de Catalunya rebutgen la proposta plantejada en la reunió de mediació, ja que consideren que «és insuficient i que no compleix els objectius que van motivar precisament la convocatòria de les dues jornades de vaga». Segons el sindicat la proposta no incorpora les demandes del comitè d'empresa per recuperar de forma progressiva el poder adquisitiu de la plantilla.CCOO lamenta que l'empresa no tingui en compte les reivindicacions de la plantilla per mantenir el seu poder adquisitiu, unes reivindicacions que aquesta proposta d'acord no té en compte i que, per tant, el sindicat no dona per bona.