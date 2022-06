Desarticulada una organització dedicada al tràfic d'armes amb arrels a Tarragona i Girona

La Guàrdia Civil ha detingut dotze persones i ha intervingut 339 armes de foc i 37.000 cartutxos de diferents calibres

Actualitzada 23/06/2022 a les 10:17

La Guàrdia Civil ha detingut dotze persones que formaven part d'una organització dedicada al tràfic d'armes i munició. En la denominada operació Sayal s'han fet disset registres a disset províncies de l'Estat, entre les quals Tarragona i Girona. Els agents han intervingut 339 armes de foc, 37.426 cartutxos metàl·lics de diferents calibres, 13,2 quilos de pólvora, silenciadors i 2,7 quilos de marihuana, entre altres elements com ara quinze figures i ullals d'ivori. Als arrestats se'ls imputen els suposats delictes de tràfic d'armes, dipòsit d'armes, dipòsit d'armes de guerra, dipòsit de municions, dipòsit d'explosius, tinença il·lícita d'armes prohibides, contra la salut pública i contraban.L'operació va començar l'octubre de l'any passat quan en una altra operació es va detenir a Madrid un dels principals traficants de munició de l'Estat. Els agents van poder saber que els seus compradors tenien armes il·legals i els van aconseguir identificar. Així, entre el febrer i la setmana passada van fer disset entrades i registres en onze províncies.Entre totes les armes intervingudes hi ha disset armes de guerra -fusells d'assalt i subfusells-, que per al cos armat suposen un «risc màxim» per a la seguretat ciutadana, tant pel seu possible ús com per possibles desviaments a organitzacions criminals i terroristes. Alguns dels arrestats tenien les armes municionades i a punt per fer servir o bé en fundes per dur-les ocultes sota la roba a la via pública.