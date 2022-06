Cambrils tornarà a celebrar enguany la Revetlla Jove de Sant Pere a la platja del Regueral

Se celebrarà el 2 de juliol organitzada pel departament de Joventut de l'Ajuntament

Actualitzada 23/06/2022 a les 16:02

El Departament de Joventut recupera enguany la Revetlla Jove de Sant Pere a la platja. La festa se celebrarà el dia 2 de juliol de les 23h a 5h de la matinada a la Platja del Regueral. Com a novetat, enguany s'ha canviat la ubicació i l'escenari se situarà a l'alçada del pi rodó.El cartell musical de la revetlla està format pels grups de versions Ready to Rock i Band-idos perversions i DJ Ceba per finalitzar. La barra anirà a càrrec de l'entitat juvenil Agrupament Escolta i Guia Gent de Mar.La regidora també ha recordat que durant dos anys el jovent no ha pogut gaudir d'aquesta revetlla. Finalment, ha destacat la importància de donar suport a les entitats juvenils i ha afirmat que oferir-los la possibilitat de portar la barra és una manera d'ajudar-los en el seu autofinançament.