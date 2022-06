Els ocupes eren una parella amb antecedents policials

Actualitzada 22/06/2022 a les 09:10

La Policia Local de Cambrils va desallotjar el passat diumenge un xalet de Vilafortuny que havia estat ocupat. Els fets es remonten al dia 15 de juny, quan un ciutadà va alertar d'una possible temptativa d'ocupació d'un habitatge propietat d'una família belga. Els agents es van desplaçar però no van veure cap indici d'ocupació.Va ser el 19 de juny, quan una parella, amb antecedents, va optar per accedir a l'habitatge. Una patrulla es dirigir fins al lloc i va desallotjar la casa.