L'exinterventor de la Torre assegura que la ntervenció d'Efial li dificultava la seva feina

El funcionari diu que va requerir al consistori «ser més precís» a l'hora de justificar la singularitat dels locals

Actualitzada 22/06/2022 a les 14:13

L'exinterventor de l'Ajuntament de Torredembarra ha assegurat que l'empresa Efial feia una intervenció externa que dificultava la seva tasca. «Teníem una intervenció B», ha manifestat en la segona jornada del judici de la peça separada 1 del cas Torredembarra, de presumptes irregularitats en el lloguer de dos lloguers per part de l'equip de govern liderat per Daniel Masagué. A més, ha exposat que va requerir al consistori «ser més precís» a l'hora de justificar la singularitat dels locals i ha recordat que, per la informació que va veure, «els contractes dels lloguers s'haurien d'haver licitat», enlloc d'adjudicar-se per la via directa.En la sessió també han comparegut el tresorer, l'excap de la Policia Local i taxadors dels establiments.