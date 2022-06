Duesaigües prohibeix petards i fogueres durant la revetlla per l'elevat risc d'incendi

Prades no permetrà encendre focs a particulars i només se'n farà un de petit a la plaça Major

Actualitzada 22/06/2022 a les 14:37

L'Ajuntament de Duesaigües (Baix Camp) ha prohibit el llançament de coets, petards, focs d'artifici i artefactes amb foc durant aquesta revetlla de Sant Joan per l'elevat risc d'incendi forestal. En un ban públic, l'alcaldessa Noèlia Tarragó anuncia també que tampoc es permetrà l'encesa de fogueres al municipi. Una decisió, argumenta, que es justifica per les condicions meteorològiques actuals i la proximitat del nucli urbà a espais forestals, amb el consegüent risc d'incendi. Un exemple similar, davant la situació de nivell 2 del Pla Alfa, ha seguit l'Ajuntament de Prades, també a la mateixa comarca, que ha prohibit l'encesa de fogueres per part de particulars. Únicament se'n farà una de petita a la plaça Major del poble.D'altra banda, l'Ajuntament de Calafell (Baix Penedès), que des de fa temps treballa en l'elaboració d'una normativa específica per reduir l'ús de petards en les celebracions i evitar les molèsties que generen, ha fet públiques recomanacions apel·lant al civisme durant la revetlla. Entre d'altres consells, demana limitar el seu ús només a la nit de Sant Joan, prioritzar pirotècnies de llum i poc soroll, així com usar-les lluny d'habitatges, persones, animals i de les zones boscoses, per evitar incendis.