Els fets van passar la matinada de diumenge durant un control d'alcoholèmia a l'avinguda Països Catalans

Actualitzada 22/06/2022 a les 08:58

La Policia Local de Cambrils va detenir un veí de Tarragona de 25 anys el passat diumenge per tenir una ordre de cerca, detenció i ingrés a presó. Els fets van passar a les quatre de la matinada durant un control d'alcoholèmia a l'avinguda Països Catalans.Els agents van aturar el vehicle i van detenir un dels passatgers per tenir una ordre de cerca, detenció i ingrés a presó decretat per Jutjat Instrucció 1 de Tarragona, vigent des del passat dia 15.