«Des de Nadal s'ha recuperat la participació social en els actes festius»

El batlle destaca la diversitat de propostes que inclou el programa de la Festa Major, entre els quals en destaca l'espectacle de Quim Masferrer

Actualitzada 21/06/2022 a les 21:46

—Des del passat Nadal anem observant una lenta recuperació de la normalitat pel que fa a la participació en esdeveniments públics. Per sort, tant Nadal, com el Lledó i Sant Joan són celebracions molt arrelades i, per tant, conegudes per la població, que sap què hi trobarà i el nivell de qualitat i de seguretat amb el qual treballem des de l'Ajuntament. Per això i pel que hem vist durant els actes ja celebrats de la Festa Major de Sant Joan, creiem que aquesta serà una festa molt participada.—L'imprescindible és el conjunt del programa, perquè el fem des de la voluntat d'oferir propostes per a tots els gustos però que, alhora, puguin aplegar famílies senceres. És a dir, actes inclusius i que generin interès al gruix de la població. Lògicament, tenim artistes consagrats com Quim Masferrer, Jorge Luengo, Josema Yuste o Santiago Urrialde, però tampoc no hi falten els actes essencials d'aquesta festa: la cercavila, els concerts, les propostes infantils, els correfocs i molt més.—Estem molt contents de poder recuperar el gran concert d'estiu que anàvem celebrant anualment abans de la pandèmia. Que artistes com Macaco, Antonio Orozco, Jarabe de Palo, Café Quijano i ara Rosario Flores actuïn en un municipi petit com el nostre no és gaire habitual i, per a nosaltres, és una gran oportunitat de gaudir en directe de grans artistes. El ritme d'entrades és bo i preveiem que serà un èxit, pel que deia abans: la gent té ganes de sortir, celebrar, compartir activitats i gaudir, mentre va deixant enrere la pandèmia i tot el viscut. Aquesta serà una gran oportunitat perquè la Rosario ens garanteix alegria i bon ambient, en el marc d'unes Festes d'Estiu que també ens permetran recuperar atractius com la Paella popular, la Trobada Romescaire, el Playback o les activitats infantils d'estiu, entre altres.—A nivell d'Ajuntament, ara fa unes setmanes hem posat en marxa un projecte de gran magnitud que ens permetrà seguir millorant el poble. Es tracta de la prolongació del carrer Mina de Madró fins a la carretera de Constantí. És a dir, convertirem aquest carrer en una artèria que travessarà tot el poble i que generarà un nou accés al municipi.—Sí, així és. El projecte també inclou la creació d'un nou espai de lleure infantil amb zona verda, un aparcament públic de superfície i una reserva d'espai per a futurs equipaments públics. A més, també aprofitem els treballs per soterrar els serveis aeris dels carrers adjacents, per crear xarxes separatives d'aigües pluvials i residuals, per enjardinar el nou tram de Mina de Madró amb arbres nous i d'altres que traslladarem des d'una altra zona, etc. Es tracta d'un projecte que supera els 4 milions d'euros d'inversió.—Pròximament, també activarem un altre projecte de present i futur, com és la construcció d'un segon dipòsit d'aigua al costat de l'actual. Aquest nou dipòsit tindrà una capacitat de 1.000 metres cúbics d'aigua, amb una inversió de més de 400.000 euros.