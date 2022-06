Valls dona la benvinguda oficial a la festa de Sant Joan amb color, música i tronada

La Unió Anelles de la Flama, en el seu 50è aniversari, ha estat proclamada la Santjoanera 2022

El tret de sortida a la Festa Major de Sant Joan de Valls va tenir lloc ahir a la tarda amb un seguit d'actes de caràcter familiar. A la Casa de la Ciutat, es proclamava a la Santjoanera 2022, la Unió Anelles de la Flama, amb motiu del seu 50è aniversari a proposta de la Comissió de seguici cerimonial amb la glossa del periodista de Vilanova i la Geltrú, Joan Ignasi Gómez. Tot seguit, els actes passaven al carrer amb una plaça del Blat plena de gent que esperava impacient l'inici de festa. Els globus ja estaven preparats per la petada inaugural, abans, però, l'Àliga va fer la seva cerimonial sortida al balcó acompanyada per la cobla de ministrers Bufalodre. Tot seguit, les mirades es van dirigir cap a la pregonera, l'argentina Sandra Rossi, que ja estava situada al balcó principal de la Casa de la Vila, i es va donar inici al Conte de la Festa Major que, aquest any va tractar sobre la diversitat funcional. Finalment, globus vermells i blancs van començar a caure sobre el cap dels assistents i una gran petada va retronar per les porxades de la plaça. A continuació, es posava en marxa l'Anada a la Tronada amb la geganta Frida, la primera geganta inclusiva.

La festa continua avui, a les 20 hores, al Pati, on hi haurà un concert de la Cobla Reus Jove amb motiu del seu 25è aniversari: 1997-2022. A la mateixa hora, a l'església de sant Joan, tindrà lloc el concert d'orgue i de percussió De ballades… a batalles, a càrrec de Josep Mateu i Josep Mateu Besora. A les 23 hores, a la plaça de l'Oli, es podrà gaudir del concert de la mallorquina Maria Jaume i el seu nou disc Voltes i voltes, una de les veus més subjugadores de l'escena catalana.