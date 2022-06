Quatre escoles de la demarcació guardonades amb els premis Balidri Reixac

La Fundació Carulla premien els centres que impulsen la cultura, les arts i la llengua com a eines transformadores en l'educació

Actualitzada 21/06/2022 a les 16:41

L'art d'educar amb les emocions de la ZER Conca de Barberà de

Solivella

.

L'Escola El Miracle de Tarragona, l'Escola Prat de la Riba i l'Escola Bressol Municipal El Marfull de Reus i el ZER Conca de Barberà de Solivella han estat guardonats a la 44a edició dels Premis Baldiri Reixac de la Fundació Carulla. L'acte d'entrega s'ha realitat aquest cap de setmana a l'Espluga de Fancolí. Els premis guardonen als centres que impulsen la cultura, les arts i la llengua com a eines transformadores en l'educació. Enguany han repartit un total de 40.000 euros entre les 30 escoles guanyadores.La jornada va congregar més de 200 assistents, entre mestres i alumnat de totes les escoles guanyadores. A més de l'entrega de guardons, la Fundació Carulla va organitzar, també, diversos tallers i activitats als diferents espais del Museu de la Vida Rural de l'Espluga de Francolí, perquè els infants de les escoles guanyadores poguessin reflexionar sobre la sostenibilitat i el món rural.L'Escola Prat de a Riba de Reus va ser guardonada amb 3.000 euros per haver aconseguit ser una escola pública referent a la seva ciutat, compromesa amb l'equitat, l'educació vivencial, democràtica i significativa, garantint la igualtat d'oportunitats per a tothom.El projecte Jardins Artístics de l'Escola Bressol Municipal El Marfull de Reus va ser premiat amb 500 euros dins la categoria Premi Baldiri Experiències. També va ser guardonat amb el mateix import el projecte Lligams de l'Escola El Miracle de Tarragona i