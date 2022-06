La província de Tarragona va registrar un suïcidi cada quatre dies al 2020

Això suposa un increment del 36% respecte de l'any anterior i es va convertir en la primera causa externa de defunció

Actualitzada 20/06/2022 a les 23:36

La demarcació de Tarragona va registrar, durant l'any 2020, 82 casos de suïcidi, 62 d'homes i 20 de dones, segons dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya (IDESCAT). Això suposa que, durant el primer any de pandèmia de la covid, cada quatre dies es va suïcidar una persona a Tarragona. Aquestes xifres suposen un increment del 36% respecte de l'any 2019 i dupliquen les morts per accident de trànsit (42) i superen els ofegaments (65). A Catalunya, el mateix any 2020, es van registrar 556 suïcidis, 414 d'homes i 142 de dones, i a nivell de l'Estat espanyol van ser 3.941, un 7,4% més que l'any 2019, un màxim històric que implica que hi va haver una mitjana d'onze suïcidis cada dia.

Encara més dades: segons l'Institut Nacional d'Estadística (INE), l'any 2018 el suïcidi va ser el primer motiu de mort de causa no natural i el primer en homes en la franja d'entre els 25 i els 29 anys. A més, està entre la primera i la tercera causa de mort en grups d'homes i dones, especialment en els primers, en els grups d'edat d'entre 15 i 44 anys. Per la seva banda, l'Organització Mundial de la Salut (OMS) alerta que hi ha un suïcidi cada 40 segons al món, però apunta que aquesta tragèdia és evitable si s'hi s'implementen determinades mesures.

Aquestes dades mostren com el suïcidi s'ha convertit en un problema de salut pública que, arran de la pandèmia de la covid i els problemes que ha generat en la salut mental de la ciutadania, les administracions comencen a tenir en compte.

La ciutat de Tarragona actua

Davant aquesta situació, l'Ajuntament de Tarragona va fer una declaració institucional en el plenari del mes de febrer per a la prevenció i l'abordatge integral, social i emocional de la problemàtica del suïcidi. La prioritat del consistori al voltant d'aquest tema és la sensibilització i la prevenció, tal i com va marcar el ple en què es va aprovar la declaració.

En aquest sentit, des de l'Ajuntament tarragoní es duen a terme diferents accions. D'una banda, diversos departaments ofereixen programes i atenció per prevenir i tractar problemes de salut emocional que poden convertir-se en l'origen d'un suïcidi. A més, a la conselleria de Joventut existeix el programa de salut emocional adreçat a joves Kesse Escolta. Per la seva banda, Gent Gran Activa té un servei d'atenció psicològica dos dies per setmana i al servei de prevenció d'addiccions hi ha un servei d'atenció psicològica davant de situacions de consums problemàtics o abusius. També es realitza, cada dos anys, una enquesta massiva sobre les condicions de vida dels adolescents de la ciutat de Tarragona a instituts i centres de graus formatius, en la qual es dona especial importància al benestar emocional i afectiu dels i les joves i que serveix de base per al disseny de polítiques municipals de salut adreçades a aquest segment de població tan vulnerable.

Per últim, arran de la declaració de l'Ajuntament de Tarragona, es va incorporar, el passat mes de març, un modificatiu de crèdit de 12.000 euros per a què la Conselleria de Salut Pública i la de Capacitats Diverses l'executin al voltant del Mes de la Salut Mental, que se celebra al mes d'octubre, ja que els problemes greus de salut mental com els que poden acabar desencadenant un suïcidi són altament incapacitants.