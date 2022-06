L'autobús urbà de Cambrils inicia els horaris i recorreguts de la temporada d'estiu

El nou servei entra en funcionament el 23 de juny

Actualitzada 21/06/2022 a les 17:42

L'autobús urbà de Cambrils iniciarà el horaris i recorreguts de la temporada d'estiu el proper dia 23 de juny per cobrir les necessitats de mobilitat de les persones usuàries durant aquests mesos.Les línies de bus urbà L1 Llevant, L2 Ponent i L3 Centre oferiran servei de dilluns a dissabte, connectant les urbanitzacions i barris de llevant, centre i ponent. El servei començarà en dies laborals a les 6:08 hores del matí i els dissabtes arrencarà a les 8:00 hores, i finalitzarà de dilluns a dissabtes a les 21:55 hores a la parada del Port.Els horaris i recorreguts es poden descarregar des del web www.aparcam.cat . També es poden consultar els horaris a l'Ajuntament i equipaments municipals, al Patronat de Turisme, a les parades urbanes i als mateixos autobusos.Les persones residents a Cambrils poden obtenir la targeta de Cambrils T-BUS a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania (OAC) per només 10 euros per les despeses de gestió. Aquesta targeta permet fer tants viatges com es vulgui amb els autobusos urbans fins a finals d'any.