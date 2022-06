L'exalcalde de la Torre assegura que se sent «víctima» de «l'animadversió» que li tenia el secretari

Al final de la primera jornada de judici l'exalcalde reitera la seva innocència

L'exalcalde de Torredembarra, Daniel Masagué, ha assegurat que se sent «víctima» del secretari municipal, que ha assegurat li té «animadversió». Masagué ho ha apuntat en declaracions als mitjans després de la primera jornada de judici per la peça separada 1 del cas Torredembarra, que ha començat aquest dimarts a l'Audiència de Tarragona, pel qual està acusat de prevaricació i malversació per presumptes irregularitats en el lloguer de dos locals. L'exbatlle ha afirmat que la mala relació amb el funcionari ha quedat manifestada en el judici i que això «és positiu» per a ell. A més, l'ha acusat d'excedir-se de les seves funcions i d'obviar que «els polítics han de fer política». Amb tot, ha reiterat la seva innocència.Masagué ha interpretat la declaració del secretari municipal pel fet d'estar enfurismat perquè se li va canviar el lloc de feina. «Des d'aleshores va anar en contra de tot el que jo deia», ha indicat. «Les seves funcions eren fer de notari, però no acceptava aquest paper perquè es considera garant de tot el que es feia a l'Ajuntament», ha remarcat. Alhora, ha lamentat haver hagut d'esperar onze anys perquè se celebrés la vista.El seu advocat, Pau Simarro, ha assegurat que en la sessió s'ha pogut veure una «animadversió evident i aferrissada contra el llavors alcalde». Pel lletrat, el secretari «es feia a mida qui havia de fer els informes, però això no és així». En la seva opinió, des de la defensa de Masagué han aconseguit acreditar davant del tribunal que el funcionari «no es va ajustar al seu règim jurídic, sinó que el va sobrepassar, i això és contrari a dret», ha sostingut Simarro. «El secretari feia de contrapoder de l'alcalde», ha assegurat. Finalment, ha defensat que una empresa externa com Efial fes informes per l'ajuntament perquè ajudaven a fonamentar les decisions polítiques.