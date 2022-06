Inverteixen 70 MEUR en nous establiments i millores del sector turístic de Tarragona i l'Ebre

S'ha obert un nou hotel a Salou i s'han construït grans piscines i serveis de restauració

Actualitzada 21/06/2022 a les 16:14

Les empreses turístiques del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre han invertit al llarg d'aquest 2022 uns 70 milions d'euros en renovacions, millores i construcció de nous establiments, segons dades de la Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme de laprovíncia de Tarragona (FEHT). En concret, els hotels han invertit uns 45 milions; els càmpings, 20 més; i els apartaments, cinc. Actualment, a la demarcació s'ofereixen unes 70.000 places en hotels, 78.000 en càmpings i 25.000 en apartaments. Segons la presidenta de la FEHT, Berta Cabré, en els darrers sis anys, el total de les inversions arribaria prop dels als 500 MEUR.Aquest any 2022 els hotels de la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre han apostat per les reformes integrals, això inclou la construcció de grans piscines i instal·lacions aquàtiques amb tobogans per als més petits, noves àrees infantils, renovats spa i wellness, nous serveis de restauració i, pel que fa a les habitacions s'han dotat de nou mobiliari i tecnologia. A més, destaca la inauguració d'un nou hotel a Salou, l'Alannia Salou, un complex innovador i sostenible de quatre estrelles.Pel que fa als càmpings també estan instal·lant zones aquàtiques per a infants, han habilitat nous allotjaments i zones per a mascotes, han instal·lat nous bungalous amb tots els serveis, han millorat les zones esportives i les zones comunes de dutxes i serveis. Per la seva banda, els apartaments han invertit en la compra d'immobiliari per a fer gestió de lloguer turístic i han fet reformes, tant de l'interior –renovació de mobiliari, banys i cuines- com de l'exterior dels allotjaments -piscines, jardí, façanes, instal·lació de panells solars, zona de jocs...-, entre altres inversions i manteniment preventiu de cada any.«Després de dos anys molt complicats i de la incertesa que vivim, els empresaris segueixen invertint. Tant empreses petites com grans cadenes demostren la seva aposta continuada per millorar la qualitat dels seus establiments a la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre», ha declarat Cabré, que confia aquest estiu assolir les xifres d'ocupació de 2019.