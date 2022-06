El secretari de Torredembarra va alertar d'irregularitats en la contractació dels lloguers

Orihuel assegura que l'exalcalde Masagué no va respectar les seves funcions institucionals

Actualitzada 21/06/2022 a les 16:38

L'exalcalde Grangel insisteix que va denunciar perquè hi veia «irregularitats»

El secretari de l'Ajuntament de Torredembarra, Rafael Orihuel, ha afirmat que els contractes de lloguer de dos locals fets sense concurs públic no estava justificat i que va alertar de possibles irregularitats en el procediment. El funcionari ha declarat aquest dimarts en la primera jornada del judici de la primera peça separada de la macrocausa contra l'exalcalde Daniel Masagué i altres càrrecs municipals, que se celebra a l'Audiència de Tarragona.A més, ha assenyalat que en els expedients per fer la contractació, inicialment, no constava a quin ús es volien destinar els immobles. El testimoni ha dit que no hi havia cap necessitat de llogar aquests locals i que Masagué no va respectar les seves funcions institucionals.«No es van seguir els protocols», ha declarat el secretari en referència a la contractació feta per llogar els locals del carrer de la Riera de Gaià i del Priorat, situats al polígon industrial i al barri de Clarà, respectivament. Els fets es remunten a l'any 2011 i en aquesta peça hi ha com a encausats l'exalcalde de Torredembarra, Daniel Masagué i tretze càrrecs municipals més, entre els quals hi ha la cap de contractació, Montserrat Córcoles, els regidors Francisca Felguera, José Oviedo, Pere Font Santiago Ardèvol i Juan Pérez, així com altres funcionaris del consistori. Concretament, es tracta de la peça separada dels lloguers, que és la número 1 d'un total de nou i la quarta que es jutja.Orihuel ha explicat que va fer dos informes el març del 2011 en els quals denunciava les possibles irregularitats que s'estaven cometent en el procediment i advertia que aquests contractes s'haurien d'anul·lar en el futur. Així mateix, ha detallat que la cap de contractació només havia fet un informe genèric on només es destacava la «singularitat» dels locals. El secretari ha especificat que, inicialment, en els expedients no figurava l'ús d'aquests immobles i que va ser a posteriori quan se'ls hi va atribuir un ús social. En concret, per als castellers dels Nois de la Torre –local que mai van acabar ocupant- i per a la Policia Local. Orihuel també ha indicat que un dels immobles tenia pendent un deute tributari, per la qual cosa, no es podia contractar.En la seva declaració, ha assegurat que l'exalcalde Masagué no va respectar les seves funcions i que va posar-li «traves i impediments» perquè no les pogués exercir lliurement. «Vaig presentar la queixa a Antifrau, tenia por de represàlies i vaig demanar que es respectés la meva identitat», ha afegit. Pel que fa a l'informe extern de l'empresa Efial, Orihuel ha sostingut que contradeia tot allò que recollien els seus informes. De fet, en el cas de la contractació d'aquesta empresa també ha considerat que no era necessària, però ha dit que no va fer cap informe en contra perquè era una contractació menor. «Estava dins dels marges i en principi no hi tenia res a dir», ha comentat.En la primera jornada del judici, també ha declarat l'exregidor del PSC i exalcalde Enric Grangel. El testimoni ha recordat que va presentar la denúncia -conjuntament amb l'exregidora Montserrat Gasull (ERC), que va morir per una malaltia- a l'Oficina d'Antifrau de Catalunya. Assegura que ho va fer perquè hi «veia irregularitats». També ha denunciat els impediments per celebrar un ple extraordinari un cop hi va haver la resolució d'Antifrau sobre la necessitat de convocar un concurs públic per llogar els locals.El ple, finalment es va dur a terme el 17 de gener del 2013: «el resultat va ser de nou vots a favor i vuit en contra perquè els contractes continuessin vigor», ha indicat. L'exalcalde ha afegit que van començar a sospitar de les irregularitats quan es va explicar l'ús que es volia donar als locals. «Teníem un crèdit ICO per poder fer un edifici per ubicar-hi l'edifici de la Policia Local, em va cridar l'atenció que tenint un crèdit s'agafés un local per llogar», ha destacat.Grangel també ha insistit en l'informe extern fet per Efial i ha assegurat que hauria de tenir més pes els informes fets pel secretari i l'interventor municipal que no pas per una empresa externa. «L'informe extern no és necessari quan tens gent que els pot elaborar a l'Ajuntament», ha dit. També ha lamentat que l'encàrrec no es fes per concurs públic. A banda, de Grangel, també han declarat agents de la Guàrdia Civil de la Unitat de Delictes Econòmics de la policia judicial del Tarragona. Tots ells han confirmat que uns dels locals no complia amb les condicions d'habitabilitat ni d'higiene.El judici continua aquesta tarda amb la declaració del secretari que s'ha aturat aquest migdia per fer un recés. Orihuel ha de respondre a les preguntes dels advocats defensors de l'exalcalde de Torredembarra. La declaració de l'interventor, prevista per aquest dimarts, ha quedat posposada per demà.