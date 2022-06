El Morell recupera la tradicional Festa de la Granja de dos dies

Concerts, un 'escape room' a l'aire lliure o inflables per a la canalla són algunes de les propostes

Actualitzada 21/06/2022 a les 20:26

L'Ajuntament del Morell recupera, aquest 2022, la tradicional Festa de la Granja de dos dies. Encara que l'any passat se'n va fer una versió reduïda, enguany tornen dues jornades plenes d'activitats que, com és habitual, serveixen per donar el tret de sortida al calendari festiu estiuenc del municipi.La festa començarà divendres 1 de juliol a les 20 hores amb una excursió fins a la Granja dels Frares i un sopar de carmanyola en arribar allà. Un sopar que cal reservar, el preu és de 2 euros i inclou aigua i coca de recapte. A més, a les 23 hores, hi haurà concert amb el grup Músics de carrer – Tribut a Txarango, per amenitzar la vetllada. Ja dissabte 2 de juliol, trencaran el gel l'escape room SOS Planeta Terra i diverses atraccions inflables, tot plegat a partir de les 18.30 hores. A les 20 hores es farà missa a l'ermita, i a les 20.30 hores el Ball de Capgrossos petits de l'Embruix agafarà el protagonisme. A les 21.30 hores serà el moment del Sopar a la fresca, amb pa amb tomàquet i embotit, gelat, aigua i vi. Els tiquets pel sopar costen 6 euros, la fiança de neteja de la taula, 1 euro, i les cadires de la canalla, 2 euros. A les 23 hores, Agustín Aspa y su grupo Habana posaran música a la nit.Les inscripcions per als sopars i l'escape room es poden fer fins al 27 de juny a l'oficina del Centre Cultural del Morell, de dilluns a divendres de 16 a 20 hores.