Dos gegants amb ganes de xerrar

El periodista Francesc Domènech signa el nou volum de la col·lecció Els contes de la Festa Major de Valls

Actualitzada 20/06/2022 a les 20:39

El Gegant de la Porra i la Geganta de Valls són dos dels personatges més entranyables de la Festa Major vallenca. També són els protagonistes del conte Qui diu que els gegants no parlen?, que es va presentar el passat dissabte, 18 de juny, amb la presència dels seus autors, el periodista vallenc Francesc Domènech i la il·lustradora, també de Valls, Júlia Olivella.

«Vaig escollir aquests protagonistes perquè les persones de la meva generació, de petits, només teníem els Gegants, els Nanos i l'Àliga i, per tant, els teníem molt idealitzats. Per això, a l'hora de triar els protagonistes, de seguida hi vaig pensar», deia.

Aquesta és la primera incursió de Domènech en la literatura infantil, tot i que ja havia escrit relats adreçats al públic adult. L'autor admet que, per la seva feina, sol treballar amb un registre molt diferent –el del periodisme–, però assegura haver-se divertit molt amb l'experiència. A la vegada, ha impregnat la història amb picades d'ull a l'ofici. Ho trobem en el mateix argument, ja que el conte explica les peripècies d'una nena, la Júlia, que decideix fer una entrevista al Gegant de la Porra i a la Geganta, esperonada pel seu avi, antic portador de les figures.





«Incloure la figura de l'avi em va semblar interessant per explicar que les tradicions es transmeten de generació en generació, i també per fer veure als nens i nenes que, fa 50 anys, els gegants de la seva ciutat els feien ballar els seus avis», detalla l'autor. Domènech també apunta que, d'alguna manera, la història és una metàfora de la professió, «una feina en què, de vegades, resulta difícil que determinats personatges es deixin entrevistar».

El conte, editat per Cossetània, es va presentar el dissabte a Valls i va comptar amb la presència d'un bon nombre de nens i nenes que van fer cua perquè autor i il·lustradora els signessin els seus exemplars. Qui diu que els gegants no parlen? forma part de la col·lecció Els Contes de la Festa Major de Valls, coordinada per Roger Roig. El conte ja es pot trobar a les llibreries de Valls.