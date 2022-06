Comencen les obres de remodelació de la carretera de Reus a Castellvell

S'ajustarà l'amplada de les vies i s'habiltarà un carril bici

Actualitzada 21/06/2022 a les 10:58

La Diputació de Tarragona ha iniciat aquest dimarts les obres de remodelació de la carretera TP-7049 de Reus a Castellvell del Camp, que s'allargaran fins a l'agost. La remodelació de la via comporta també la construcció d'un carril bici que unirà els dos municipis.Els carrils de circulació s'ajustaran a 3,25 metres d'amplada per tal que els vehicles moderin la seva velocitat i s'habilitarà un carril bici d'un sentit de circulació en direcció Castellvell (de pujada) d'1,5 metres d'amplada, separat mitjançant delimitadors, que unirà els carrils bici existents al tram inicial (Reus) i final d'aquesta carretera (Castellvell), entre el PK 0+193 i el PK 1+620. De baixada, sentit Reus, vehicles i bicicletes, que circularan a velocitats similars, compartiran espai.Aquesta carretera és una de les que té més trànsit de la Diputació de Tarragona (9.882 vehicles/dia), travessa un tram urbà i compta amb una zona educativa. Es pavimentarà tota la via amb mescles sono-reductores per reduir-hi els nivells de contaminació acústica.Les obres, amb un pressupost de 300.000 euros, tindran una durada de dos mesos i causaran afectació al trànsit quan es treballi en la instal·lació de la xarxa de telecomunicacions ja que serà necessari tallar un carril donant pas alternatiu mitjançant semàfors.