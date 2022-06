Cambrils lliura els Premis Martí i Pol de poesia i Vázquez Montalbán de prosa

L'acte es va portar a terme a la Cripta de l'Ermita i va comptar amb una actuació de l'Escola Municipal de Música

Actualitzada 21/06/2022 a les 19:33

L'alcalde de Cambrils, Oliver Klein, i la regidora d'Educació, Ingrid Duch, van lliurar dilluns a la tarda els XVII premis literaris Miquel Martí i Pol de poesia i Manuel Vázquez Montalbán de prosa a l'alumnat de les escoles i instituts de Cambrils.L'acte del certamen literari, que va tenir lloc a la Cripta de l'Ermita, va ser presentat per Pere Martí i va comptar amb l'actuació d'Iker Fernández i Alejandro González de l'Escola Municipal de Música, que van interpretar a quatre mans al piano The Entertainer de Scott Joplin.A la convocatòria hi van participat alumnes d'educació infantil, primària, secundària, batxillerat i cicles formatius dels centres educatius de Cambrils, que van presentat les seves obres a través dels concursos de Sant Jordi que organitzen escoles i instituts.Els treballs guanyadors han estat seleccionats per un jurat virtual format per representants del Departament d'Educació de l'Ajuntament de Cambrils, dels diferents centres educatius i de la Biblioteca Municipal Josep Salceda i Castells.Aquests premis literaris són una iniciativa de la regidoria d'Educació amb l'objectiu de fomentar la lectura i l'escriptura a través de la literatura, estimular la creació literària i l'interès per l'expressió escrita dels escolars de les diferents edats. Els premis consisteixen en un diploma, un e-book i una flor. Els accèssits són un xec regal de 50 euros en llibres.