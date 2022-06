Cambrils engega un procés participatiu per renovar l'skatepark del Parc del Pinaret

La regidoria de Joventut i Esports ha encarregat un avantprojecte a l'arquitecte skater Pol Martin

Actualitzada 21/06/2022 a les 14:33

L'Ajuntament de Cambrils ha obert un procés participatiu per renovar l'skatepark del Parc del Pinaret. L'avantprojecte s'ha encarregat a l'arquitecte skater Pol Martin -que ha realitzat diversos treballs de disseny i execució d'skateparks de ciutats com Barcelona, Cunit o Igualada- i es treballarà de manera participada amb les persones que n'hagin de fer ús i vulguin aportar la seva visió.La regidoria de Joventut i Esports va presentar aquest dilluns la seva proposta en una reunió oberta a totes les persones de Cambrils. A la trobada hi van assistir un total de 22 persones d'entre 12 i 50 anys amb interès per aquest tema o practicants d'esports com l'skater, scooter, roller, pumptrack, parkour.La jornada va ser el punt de partida per donar a conèixer el plantejament de l'encàrrec, conèixer les persones i els interessos que tenen i la motivació de formar part del procés participatiu que s'engega aquest juny. La proper reunió serà el dia 5 de juliol a les 17 hores a l'Ateneu Juvenil.