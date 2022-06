Atorguen 3 MEUR a vuit ens locals de Tarragona i l'Ebre per fomentar la recollida selectiva

L'Agència de Residus ha donat en total 22 milions d'euros a Catalunya provinents dels fons Next Generation

Actualitzada 21/06/2022 a les 20:15

El director de l'Agència de Residus de Catalunya (ARC), Isaac Peraire, ha anunciat aquest dimarts a Vilanova i la Geltrú (Garraf) l'atorgament de 21,7 milions d'euros a 74 ens locals per fomentar la recollida selectiva dels residus municipals. D'aquests, 3 MEUR es destinaran a vuit ens locals de Tarragona i les Terres de l'Ebre.L'Ajuntament de Tarragona i de Reus rebran 500.000 euros cadascun; el de Valls 400.110,27 euros; el Consell Comarcal del Baix Camp 365.256 euros; el Consell Comarcal del Tarragonès 357.165,04 euros; l'Ajuntament de Torredembarra 349.555 euros; el Consell Comarcal de la Conca de Barberà 61.974 euros; i el COPATE 500.000 euros.Aquests ajuts procedeixen dels fons Next Generation de la Unió Europea. Són unes subvencions destinades a projectes de recollida selectiva de biorresidus (fracció orgànica i fracció vegetal), projectes d'autocompostatge, recollida selectiva d'olis vegetals usats, i recollida selectiva de residus tèxtils, que permetran implantar sistemes eficients de recollida selectiva, principalment de la fracció orgànica, clau per a l'increment de la recollida selectiva a Catalunya i per al compliment dels objectius europeus de reciclatge.