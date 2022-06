Activada la prealerta inuncat per fortes pluges a Tarragona i les Terres de l'Ebre

Protecció Civil assegura que poden caure més de 20 litres per metre quadrat en mitja hora

Actualitzada 21/06/2022 a les 19:01

Es preveuen pluges intenses (>20 l/m2 en 30 minuts) aquesta tarda al Pirineu occidental i a les Terres de l'Ebre. Demà al matí afectaran el litoral.



Precaució en els desplaçaments.

Precaució en els desplaçaments.



Prealerta #INUNCAT #ProteccioCivil — Protecció civil (@emergenciescat) June 21, 2022

Protecció Civi ha activat la prealerta Inuncat per fortes pluges durant la tarda d'aquest dimarts a la tarda al Pirineu occidental i a les Terres de l'Ebre. Mentre que dimecres al matí s'esperan forts ruixats al litoral del Camp de Tarragona.L'ens assegura que poden caure més de 20 litres per metre quadrat en mitja hora, per la qual cosa demana que la ciutadania tingui precaució en els desplaçaments.