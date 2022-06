Prades va aplegar més d'un miler de persones a la proposta d'astronomia solidària

Dissabte es va celebrar la segona edició de 'Prades apaga els llums i encén els estels' que enguany col·labora amb La Marató de TV3

Més d'un miler de persones van aplegar-se a Prades durant la segona edició de la festa de l'astronomia 'Prades apaga els llums i encén els estels' que es va fer el passat dissabte 18 de juny. Enguany, els ingressos de les activitats amb inscripció anaven destinades a La Marató de TV3 d'aquest any dedicada a les malalties cardiovasculars. Més de 400 persones hi van col·laborar.Aquesta segona proposta d'apagada de llums al poble,que recentment ha rebut la certificació com a Destinació Turística Starlight per a diferents municipis i la certificació per part de la Generalitat de Catalunya com a Espai de Medi Nocturn Protegit. Aquesta última certificació converteix la zona de Muntanyes de Prades i el Montsant en la zona més gran d'Europa amb cel nocturn protegit.Un altre objectiu de la jornada va ser la d'impulsar l'astroturisme que atrau a aficionats durant tot l'any i actualment té un alt impacte al territori de 310.000 euros amb més de 5.000 visitants, la majoria dels quals han de fer nit a la zona i consumir als establiments de restauració.Al llarg del dissabte, els visitants van poder participar en diferents activitats. Es van programar projeccions durant la jornada al planetari 360 al Parc Astronòmic de les Muntanyes de Prades i al migdia, l'astrònom i divulgador científic Joan Anton Català va realitzar la conferència 'La fortuna de la vida' repassant les casualitats que la natura ha conjugat per a crear vida en aquest planeta.A la tarda, Gerard Marsal, Director Artístic del Parc Astronòmic, va presentar en directe la música del nou espectacle KOSMOS. I a les onze de la nit va arribar el punt àlgid de la jornada, amb l'apagada de l'enllumenat del municipi. Telescopis professionals automatitzats van estar disponibles als inscrits durant l'apagada de llums al mig de la Plaça Major i el camp de futbol es van oferir diferents sessions guiades amb làser verd per les diferents constel·lacions, la seva mitologia i els objectes més destacats que s'hi pot observar.Així és veia el cel de PRades abans i després de l'apagada de llums: