Pilarín Bayés és proclamada Ambaixadora dels Xiquets de Valls

La Colla Joves serà la primera a actuar en la Diada de Sant Joan, segons el sorteig fet ahir

Actualitzada 19/06/2022 a les 19:02

La ciutat de Valls està submergida en plena festa major de Sant Joan. Els actes d'ahir van començar amb la proclamació de l'Ambaixadora dels Xiquets de Valls d'enguany a la plaça del Món Casteller. Ahir al migdia, la dibuixant catalana, Pilarín Bayés, rebia en persona aquest nomenament per haver il·lustrat la Petita Història dels Castellers i per haver incorporat els castells en altres obres. A l'acte hi van assistir l'alcaldessa de Valls, Dolors Farré, i la regidora de Cultura, Laia Castells, així com representants de la Colla Joves i de la Colla Vella. Pilarín Bayés va rebre la seva proclamació amb alegria després de signar en el llibre d'honor de l'Ajuntament.

L'ambaixadora va oficiar el sorteig de l'ordre d'actuació de la Diada de Sant Joan, que serà el pròxim divendres, a partir de dos quarts d'una amb l'entrada de les colles a la plaça del Blat. Pilarín Bayés va llençar ahir la moneda a l'aire i la sort va decidir que la Colla Joves Xiquets de Valls sigui la primera a actuar i la Colla Vella dels Xiquets de Valls, la segona.

Els pilars de cinc d'homenatge de les colles i una il·lustració castellera que la mateixa Pilarín Bayés va improvisar davant del públic van tancar l'acte d'ahir al migdia. A la tarda, Valls es vestia de tradició per celebrar la Professó de Corpus des de l'església de Sant Joan fins a l'església de la Mare de Déu del Lledó. En arribar al Pati es va realitzar la pregària, la balladeta de l'Àliga i els aligons i la benedicció del Santíssim Sagrament.

Avui a dos quarts de nou del vespre es llençarà la Tronada a la plaça del Pati. La canalla serà protagonista en una jornada en què, els més petits, podran tornar a bescanviar els xumets per un dolç a plaça del Blat on després hi haurà la gran petada de globus.