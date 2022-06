Més de 700 persones visiten la Festa dels Indians i el Modernisme al Parc Samà

Durant el cap de setmana el jardí històric ha ofert actuacions de música en viu i visites teatralitzades

Més de 700 persones han gaudit aquest cap de setmana de la Festa dels Indians i el Modernisme i de l'obertura del laberint de blat de moro del Parc Samà de Cambrils. La música cubana, les visites teatralitzades amb actors ataviats amb vestits d'època, i els tastos de canya de sucre i vermut han estat les estrelles de l'esdeveniment.El jardí històric ha celebrat una festa ja consolidada al calendari, que aquest any ha complert la quarta edició al voltant de la figura de Miquel Ballester. Les dues jornades han comptat amb actuacions en viu de música cubana, així com visites amenitzades per un grup d'actors. A més, s'ha inaugurat el laberint de plantes de blat de moro que cada primavera creix en aquest jardí històric de Cambrils fins la tardor, i que aquest any introdueix plafons explicatius sobre la vida d'aquest navegant i comerciant tarragoní dels segles XV i XVI.