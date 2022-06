L'exalcade de la Torre, Daniel Masagué, torna a la banqueta dels acusats aquest dimarts

Comença a l'Audiència de Tarragona el judici de la peça separada dels lloguers del cas Torredembarra

Actualitzada 20/06/2022 a les 18:19

L'Audiència de Tarragona comença aquest dimarts el judici per una de les peces separades del cas Torredembarra. És la que fa referència als presumptes lloguers irregulars de dos locals del municipi, pels quals l'exalcalde Daniel Masagué està acusat de malversació i prevaricació. Els fets es remunten als anys 2011 i 2012 i segons la fiscalia el consistori hauria promogut contractes d'arrendament il·legals que suposaven pèrdues econòmiques per l'ajuntament. El ministeri fiscal demana quatre anys i mig de presó i nou d'inhabilitació per Masagué. Entre els acusats hi ha altres exregidors com Pere Font, Paqui Felguera, Santi Ardèvol, José Oviedo i Juan Pérez. Tots ells, inclòs l'exalcalde, està previst que declarin els pròxims 29 i 30 de juny.

El cas Torredembarra és una de les macrocauses més complexes que té damunt la taula l'Audiència de Tarragona, amb ramificacions amb altres procediments penals i origen del cas 3%, de presumpte finançament irregular de l'antiga Convergència Democràtica de Catalunya.

La peça separada dels lloguers és la número 1 d'un total de nou. És la quarta que es jutja, per la qual cosa encara en quedaran cinc més. En aquesta causa hi ha fins a tretze persones acusades pels delictes de malversació de cabdals públics, blanqueig i prevaricació. A banda de l'exalcalde i els cinc exregidors, hi ha tres extècnics municipals, un advocat i dos empresaris –entre ells Jordi Sumarroca, vinculat a Teyco. Els dies 21, 22, 23 i 28 de juny declararan els testimonis que han reclamat les parts. El dia 29 serà el torn per les pericials i els primers acusats, i el dia 30 està previst que s'acabin les declaracions de la resta d'acusats.

Un dels dos locals que presumptament ha tingut arrendaments fraudulents actualment l'ocupa la Policia Local de Torredembarra. L'altre, situat al barri de Clarà, s'ha mantingut tancat i sense ús.

Tres peces amb condemna

Entre les peces que ja s'han jutjat hi ha la número 8, per la qual Masagué va signar un acord de conformitat i va acceptar pagar una multa com a condemna per haver finançat la campanya electoral de les municipals del 2011 amb 40.000 euros de la constructora Transcornejo. D'aquesta manera va poder evitar un judici amb jurat popular.

La peça número 4 també va acabar amb condemna per l'exalcalde. En aquest cas a dos anys de presó i disset d'inhabilitació per adjudicar "a dit" les guinguetes de la platja a Gerard Montserrat, militant del seu mateix partit (CDC). La darrera peça separada que ja ha passat per l'Audiència de Tarragona és la número 2, per la qual Masagué va confessar i va signar un acord de conformitat pel qual va reconèixer prevaricació per una contractació irregular d'una interventora municipal. L'exalcalde va ser condemnat a tres anys i mig d'inhabilitació. Igual que en la peça número 8 va evitar el judici amb jurat popular.