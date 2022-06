Detenen quatre persones i desmantellen una plantació de marihuana a Cambrils

Mossos i Policia Local van realitzar dues entrades on es va localitzar 900 plantes, 1.000 euros en efectiu i divers material per al cultiu

Actualitzada 20/06/2022 a les 11:17

Els Mossos d'Esquadra juntament amb agents de la Policia Local de Cambrils van detenir el passat 17 de juny quatre persones, dos homes i dues dones d'entre 25 i 43 anys, com a presumptes autors d'un delicte contra la salut pública, pertinença a grup criminal i defraudació de fluid elèctric.La investigació es va iniciar el passat mes de febrer quan ambdós cossos policials van rebre una sèrie d'informacions que apuntaven que en una casa del municipi hi havia una plantació interior de marihuana.Arran d'aquests fets els agents van comprovar que la casa desprenia una forta olor de marihuana i que hi havia un alt consum d'electricitat.Amb tots els indicis incriminatoris, el passat divendres es va realitzar dues entrades i escorcolls en els dos domicilis investigats d'una urbanització cambrilenca.En una de les cases es van detenir dos dels membres del grup criminal i es van intervenir 1.000 euros en efectiu i diversa documentació.En el segon immoble, que es trobava a pocs metres de l'altra casa, es van detenir als altres dos membres del grup i es van localitzar 900 plantes de marihuana, balances de precisió, una envasadora al buit, fertilitzants i diversa documentació personal del grup.Els detinguts van passar dissabte a disposició judicial davant del jutjat en funcions de guàrdia de Reus i el jutge va decretar l'ingrés a presó de dos d'ells i la llibertat amb càrrecs dels dos restants.