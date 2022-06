Control d'accés i aforament a la Cova del Llop Marí a partir del 24 de juny

L'Ajuntament de l'Hospitalet de l'Infant tornarà a adoptar aquest estiu mesures per conservar el valor natural d'aquest espai

Actualitzada 20/06/2022 a les 12:51

L'Hospitalet de l'Infant controlarà l'aforament i l'accés, ja sigui per terra o per mar, a la Cova del Llop Marí a partir del 24 de juny. L'objectiu del consistori és preservar l'elevat valor natural de l'espai i evitar la massificació de gent en la temporada estival.Per controlar l'aforament a l'interior de la Cova, limitat a 10 persones, serà obligatori per a tothom fer-ne una reserva prèvia d'una franja de mitja hora a través de la pàgina web de Turisme www.hospitalet-valldellors.cat Els horaris de control d'accés a la cova seran: del 24 de juny a l'11 de setembre, cada dia, de 9 h a 16 h. Les tasques de control es duran a terme des de la zona de la Cova del Llop Marí a través del servei de vigilància i salvament amb un dispositiu permanent.També es controlarà l'aforament als aparcaments que utilitzen les persones que accedeixen a la Cova amb vehicle, a través de la carretera del Torn que uneix la carretera N-340 amb la platja del Torn. Existeixen dos aparcaments amb una capacitat total de 80 vehicles. Per fer-ho, s'ha posat un punt de control al mirador del Torn, on es regularà el pas de vehicles per accedir als aparcaments. El control es farà també del 24 de juny a l'11 de setembre de manera diària, entre les 9 i les 16 h. A més, s'ha col·locat cartelleria informativa fixa i elements físics de control (new jerseys i tanques).