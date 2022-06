Els treballadors de Sant Gobain Sekurit de l'Arboç inicien una vaga per exigir la retirada de l'ERO i l'ERTO

Empresa i empleats enceten un període de negociacions que s'allargarà fins el 9 de juliol

Els treballadors de l'empresa cristallera Saint Gobain Sekurit de l'Arboç (Baix Penedès) han iniciat aquest diumenge una vaga de tres setmanes per exigir la retirada de l'ERO i ERTO al conjunt de la companyia. La mesura afectaria 51 empleats de l'Arboç i 42 d'Avilés, a Astúries. Segons el president del comitè d'empresa, José Alberto García, l'ERTO s'hauria proposat per «entorpir» les negociacions, que s'allargaran fins el 9 de juliol. García ha insistit que la justificació de l'expedient per la baixada de vendes «no té cabuda». «És un moment puntual, el mercat automobilístic s'haurà de tornar a aixecar», ha apuntat. Una trentena d'empleats s'han concentrat aquest diumenge a les portes de l'empresa i anuncien futures accions reivindicatives.