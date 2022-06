La vallenca Mariona s'imposa a la final d'«Eufòria»

La cantant de 21 anys va fer valdre la seva condició de favorita i va ser nomenada la guanyadora d'aquesta edició del Talent Show de TV3

La vallenca Mariona Escoda es va proclamar la matinada d'aquest dissabte, la primera guanyadora del Talent Show de TV3 Eufòria. Un fet que no només comporta el reconeixement com a vencedora del programa, sinó que suposa per la vencedora l'obtenció d'un contracte discogràfic, i l'oportunitat de compartir amb Miki Núñez la cançó de l'estiu de TV3, així com participar en el disc de La Marató de TV3.La cantant de l'Alt Camp, de només 21 anys, es va imposar als seus companys i rivals a la final amb el 61% dels suports de l'audiència en la nit que el programa va batre el seu rècord de participació amb més de 306.000 vots en les dues rondes.Triquell, ha estat el segon classificat d'aquesta edició del programa i Núria López la tercera.«La mare», de Dyango, va ser la primera peça interpretada per la Mariona. La cantant vallenca va apostar per una cançó més íntima i emotiva en la primera ronda d'aquesta final, amb una actuació que va fer vibrar al públic amb l'acompanyament de segones veus.La Núria López va ser la cantant eliminada en aquesta primera ronda, deixant a la vallenca i en Triquell mà a mà en l'última ronda de l'edició.El rival de la Mariona va escollir la cançó «Ull per ull», d'Adrià Puntí com la definitiva per a tractar de convèncer al públic. En canvi, la carta guanyadora de la Mariona va ser «Physical» de Dua Lipa, que va acompanyar d'un espectacle de llums i coreografia que va fer caure el plató del programa i va decidir la final a favor de la cantant de l'Alt Camp.Finalment, el públic va ser el qui va decidir que l'artista nascuda a Valls fos l'escollida com a vencedora de l'edició. La jove cantant es va mostrar molt emocionada i agraïda pel premi, que pot significar el primer pas d'una llarga i brillant carrera artística.La gran final del programa d'«Eufòria» ha esdevingut d'autèntic rècord d'audiència per a la televisió pública catalana i ha estat l'emissió líder en tots els targets d'edat: nens (45,7%), joves (32,7%), 25-44(24,6%), 45-64 (25,2%) i 65+(30,6%).El programa també va fer el record de quota de pantalla de la temporada amb un 20,6%, congregant fins a 473.000 espectadors i un 29,7% de quota, en el minut d'or de la nit.