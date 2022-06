Salut notifica 763 nous casos i un nou mort per covid a Tarragona i l'Ebre

La velocitat de propagació del virus i el risc de rebrot augmenten a les dues regions sanitàries

Actualitzada 17/06/2022 a les 11:52

Situació a Catalunya

El Departament de Salut ha notificat 763 nous contagis per covid al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. La primera regió sanitària ha sumat 191.536 casos confirmats per PCR o test d'antígens, 642 nous casos. A les Terres de l'Ebre s'han registrat 50.804 casos confirmats per PCR o test d'antígens, 121 més.Pel que fa al nombre de defuncions, Salut ha declarat una nova mort per covid al Camp de Tarragona on la xifra total des de l'inici de la pandèmia s'eleva a 1.418. A les Terres de l'Ebre la xifra es manté en 256 decesos.Als centres tarragonins hi ha 73, un menys respecte l'últim balanç de dimarts. A les Terres de l'Ebre la xifra de pacients ingressats baixa a 26 persones (-5). A l'UCI hi ha 6 al Camp de Tarragona (=) i un a l'Ebre (=).El risc de rebrot ha pujat a 372 punts al Camp de Tarragona i en 228 a les Terres de l'Ebre. La Rt ha pujat per sobre d'1 a 1,22 i 1,23, respectivament.Salut ha declarat 41 ingressats més per covid-19 i el global se situa en 1.326. El nombre de crítics a l'UCI puja a 35, dos més que els informats dimarts passat, quan es va fer públic l'últim balanç. S'han registrat 8.608 nous casos confirmats per PCR o TA, amb un total de 2.570.458 des de l'inici de la pandèmia. El nombre de morts des de l'inici de la pandèmia és de 27.577, que són 4 més notificades en els últims dies. L'Rt puja 18 centèsimes, fins a l'1,25, i el risc de rebrot ho fa fins a 385 (+71). El 22,14% de les proves han donat positiu. La incidència acumulada a 14 dies puja de 319 a 334, i la de 7 dies ho fa de 161 a 191.