'El marit ideal' puja a escena a Vila-seca

Actualitzada 16/06/2022 a les 22:54

El dramaturg Oscar Wilde (Dublín, 1854-París, 1900) va escriure l'obra de teatre Un marit ideal l'any 1895. Considerada una de les millors comèdies de l'autor irlandès, la peça va ser escrita en el Londres victorià, i està fortament impregnada de l'esperit i els condicionants de l'època.

Un marit ideal és també l'obra que ha escollit la companyia La Tramoia de Vila-seca per encetar les activitats de celebració del 30 aniversari de la seva fundació. Els de Vila-seca n'han fet una adaptació a partir de la versió en català de Jordi Sala (reconeguda amb el Premi Josep M. de Sagarra l'any 1997). El marit ideal de La Tramoia (a més d'un subtil canvi en l'article del títol), és menys extensa, té menys personatges i incorpora alguna transgressió, com la de convertir un dels protagonistes, Arthur Goring, en una dona, que a més és lesbiana. «El text de Wilde, encara que va ser escrit a les acaballes del segle XIX, és una obra completament actual», explica Alícia Bescós, directora de la companyia. «És una crítica a la societat anglesa i la seva moral, a la riquesa i al poder. Una societat que el va fer patir, fins al punt d'empresonar-lo per la seva condició d'homosexual», afegeix.

La peça, que s'estrenarà a Vila-seca recull tota la ironia wildeniana, incisiva i paròdica, que el públic trobarà representada fins i tot en detalls subtils, com el de l'escenografia, dissenyada a partir de caixes de fruita que incorporen el color daurat, de manera que uns elements barats i humils es converteixen en falsament ostentosos.

El marit ideal relata la història de Robert Chiltern, un diputat respectable, d'honorabilitat inqüestionable, que de jove es va deixar temptar per l'afany de riquesa i poder, i ara se sent amenaçat per algú que pot fer sortir a la llum aquella feblesa. L'obra està protagonitzada per Robert Rodríguez, Pineda Badia, Irene Martín, Ester Clavé, Anna Plaza, Laura Pardo, Laia Marbà, Xavier Graset, Juan Diego Alonso, Josep Forasté, German Flores i Cesc Graset.

El marit ideal s'estrenarà aquest dissabte a les 19.30 h. al teatre El Centru de Vila-seca i se'n farà una segona representació diumenge a les 18.30 h. El preu de les entrades és de 15 euros (8 per als socis dels Amics del Teatre de Vila-seca).