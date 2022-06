El Parlament insta el Govern que l'ACA aturi l'estació de bombament de Salou

La comunitat del Residencial Golden Pineda de Salou fa mesos que s'oposa a aquest equipament

La construcció de l'estació de bombament d'aigües residuals (EBAR) per part de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) fa mesos que és motiu de mobilitzacions i protestes per part del veïnat de la comunitat de propietaris del Residencial Golden Pineda, un complex residencial del Cap Salou situat entre el carrer del Camí del Racó i l'avinguda del Pla del Maset.Ara, el Parlament ha instat al govern de la Generalitat que l'ACA aturi les obres de l'EBAR mentre no es resolgui el procediment judicial obert interposat per la Comunitat de Propietaris de Golden Pineda. Aquesta proposta, defensada per la diputada de Cs, Marina Bravo, va ser aprovada ahir per la Comissió d'Acció Climàtica. Bravo va defensar que l'ACA ha de revisar el projecte de sanejament dels nuclis de Mar i Pins, Cala Crancs i el vessant Llevant de Cap Salou, amb la finalitat que se situï la construcció de l'estació de bombeig en una ubicació més allunyada de les zones residencials. «Demanem a l'ACA que revisi el projecte i que construeixi l'estació de bombament a un mínim de 100 metres dels edificis». Aquest punt no ha estat aprovat, malgrat que «sigui possible traslladar l'equipament uns metres més enllà, fet que tindria una menor afectació per als veïns», segons la defensa feta per Marina Bravo. El diputat provincial de Cs per Tarragona i portaveu del grup municipal a Salou, Pere Lluís Huguet, va assenyalar que «l'estació és molt necessària i probablement s'hauria d'haver fet amb anterioritat a la segregació de Salou, però ara no es pot construir amb presses, sense tenir en compte als veïns ni els perjudicis que causarà als habitatges pròxims». El grup municipal d'Esquerra a Salou, fa mesos que també es mobilitza davant la situació que viu el veïnat després que l'ACA hagués escollit construir l'estació de bombament prop d'habitatges on viuen més de 120 famílies. És per això que va donar suport a aquesta proposta de resolució portada pel grup de Ciutadans i aprovada per tots els grups polítics. ERC Salou defensa que les aigües residuals siguin tractades i no abocades directament al mar o a rieres, però amb un canvi d'ubicació. El regidor republicà Sebastià Domínguez, afirma que «no podem permetre que s'inverteixi en la construcció d'aquesta estació que no té una ubicació correcta, i que presenta visibles errors en la redacció del projecte».En la sessió plenària de l'ajuntament celebrada el mes d'abril, tots els grups es van unir amb l'objectiu d'aconseguir canviar la seva ubicació actual, per tal de minimitzar els efectes que ocasionarà al veïnat.