El Parc Samà acull la IV Festa dels Indians i el Modernisme

La quarta edició girarà al voltant de la figura de Miquel Ballester

Actualitzada 17/06/2022 a les 11:28

Miquel Ballester, un personatge de llegenda

El Parc Samà de Cambrils celebra aquest cap de setmana la Festa dels Indians i el Modernisme, que aquest any compleix la quarta edició i gira al voltant de la figura de Miquel Ballester. Durant aquest dissabte i diumenge hi haurà actuacions en viu de música cubana així com visites amenitzades per un grup d'actors.A més, s'inaugura el laberint de plantes de blat de moro que cada primavera creix en aquest jardí històric de Cambrils, i que aquest any compta amb plafons explicatius sobre la vida d'aquest navegant i comerciant tarragoní dels segles XV i XVI.Les persones que acudeixin vestits de blanc s'oferirà un descompte del 50% a l'entrada. Durant els dos dies, el jardí obrirà les portes des de les 10 del matí fins a les 20 del vespre.Aquest il·lustre tarragoní va ser un dels pioners en la producció de canya de sucre al Carib. Segons documenta fra Bartomeu de les Cases, va néixer a Tarragona mentre el seu pare residia temporalment en aquesta ciutat, estant al servei del rei Joan II. El protagonista de la IV Festa dels Indians del Parc Samà va exportar el cultiu de la canya de sucre des de Mallorca, l'illa originària de la família. Va ser un gran amic de Cristòfor Colom, a qui va acompanyar en el seu segon viatge a Amèrica, i es va convertir en el seu missatger de confiança davant dels Reis Catòlics. Va ser nomenat alcaide de la fortalesa de Concepció de la Vega Real, al nord-oest d'Isabela la Nova (actual Santo Domingo), i va haver de liderar la seva defensa enfront de l'exèrcit rebel de Francisco Roldán.