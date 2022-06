El Camp de Tarragona recupera amb plenitud les festes i revetlles de Sant Joan

Després de dos anys de restriccions, tornen els programes complets amb fogueres, concerts, correfocs i espectacles

Actualitzada 17/06/2022 a les 09:24

Sant Joan i festes majors

Revetlles arreu

Després de dos anys caracteritzats per les restriccions i la contenció obligada a causa de la covid-19, enguany es recuperen amb ganes i moltes activitats les revetlles per a celebrar Sant Joan. Porta d'entrada a l'estiu, la Nit del Foc sempre ha tingut una àuria màgica per la presència del foc com a protagonista absolut. Són molts els qui diuen que aquesta és la nit més curta de l'any. I si bé el solstici d'estiu arribarà dos dies abans, el 21, el cert és que l'àmplia varietat de propostes que s'han programat fan que aquesta sigui una nit intensa, on dormir és secundari.A Tarragona, es donarà el tret de sortida a les festes demà, amb diversos actes previs com el correfoc petit. La part més tradicional de la festivitat arribarà el pròxim dijous amb la cercavila de foc, l'encesa de la foguera i la crema dels ninots i una revetlla a la plaça Corsini que comptarà amb les actuacions de les orquestres La Prole Band i Star Way. L'endemà serà el torn la diada castellera de Sant Joan, a la qual hi participaran les quatre colles de la ciutat. A més, cal sumar-hi que diverses entitats i associacions de veïns han organitzat sopars a la fresca i altres activitats.En diverses localitats del Camp de Tarragona, Sant Joan coincideix amb la celebració de la Festa Major. Aquest és el cas de Valls que viu els dies grans de la festivitat del seu patró amb foc, cultura popular, concerts i castells. La capital de l'Alt Camp, però, no és l'única que celebra Sant Joan dins de la seva Festa Major. A Reus, la festivitat marca l'inici de les festes de Sant Pere. De cara a la revetlla es viurà la tradicional arribada de la flama del Canigó i es donarà el tret de sortida a les Barraques, que després de dos anys tornen al panorama festiu de la ciutat. L'endemà, Sant Joan, s'oficialitza l'inici de la festa amb el pregó, la primera tronada i la cercavila del masclet.Una altra localitat on coincideixen festes majors i Sant Joan és Cambrils. Com és tradicional, els actes del Sant Pere cambrilenc començarà amb l'arribada de la flama del Canigó. La festa s'allargarà al pàrquing del Parc del Pescador amb la Revetlla de Sant Joan, que enguany ballarà amb l'Orquestra Venus.Per la seva banda, Sant Joan és el patró de la Pobla de Mafumet. Demà donaran el tret de sortida amb l'Arrencada i un concert jove amb Primera Cita, que presentarà el seu primer àlbum Salvatge, i Buhos, una de les formacions més consolidades que segueix fent girar el seu darrer treball d'estudi, El dia de la victòria. Durant les pròximes jornades s'han organitzat activitats lúdiques com un torneig de futbol o ball en línia. Les activitats s'intensificaran per la revetlla amb la Nit del Foc, el ball amb l'Orquestra Metropol, una zona chill out i la disco mòbil Living the Sound. El dia del patró s'oficiarà la missa solemne. Hi haurà un vermut de Festa Major, foodtrucks i com a punt final l'espectacle Bona gent del còmic Quim Masferrer.A Torredembarra, Sant Joan també té una connotació especial. I és que és la festa major del barri de Baix a Mar. Enguany es recupera la festivitat amb plena normalitat, amb correfoc, revetlles, diada castellera, actuacions del Seguici i havaneres.Més enllà de les localitats que celebren per aquestes dates les seves festes majors, el cert és que la Nit de Sant Joan és viscuda amb intensitat arreu. Al Morell, La plaça Maria Mercè Marçal serà l'escenari d'una nova revetlla de Sant Joan, organitzada pel veïnat de la zona. Proposen fer un sopar de carmanyola, amb coca de Sant Joan i cava per a tothom i, tot plegat, amenitzat amb música. A la Canonja, el foc serà l'element principal. Arribarà la flama del Canigó i farà un recorregut pel poble. Després se celebrarà un sopar pícnic i a continuació hi haurà el correfoc del Ball de Diables, l'encesa de la foguera i l'animació d'un DJ. Per la seva banda, a Creixell un cop arribi la flama del Canigó, els diables encendran la foguera i tot seguit començarà el ball amb l'amenització musical del duet Esquitx.Salou, per la seva banda, aposta per a recuperar l'essència d'aquesta festivitat, on el foc i la música són els dos indispensables. Així doncs, a les 8 del vespre arribarà la flama del Canigó i les pubilles i l'hereu, a bord del trenet Turístic, anunciaran la seva presència fins a arribar al passeig Jaume I, tocant a l'Espigó del Moll, on a dos quarts de 9, es donarà el tret de sortida al correfoc, que comptarà amb la participació dels Diables maleïts, i les Bruixes Latemó, així com La Morena de Salou. A la plaça de les Comunitats Autònomes es farà una encesa conjunta, es llegirà el missatge de Foc de Sant Joan i tot seguit hi haurà la ballada de la sardana Salou Ciutat Pubilla. Al toc de les 10 de la nit s'encendran les tres fogueres i hi haurà espectacle pirotècnic en tres punts diferents: a la platja de Llevant, a l'alçada del carrer Verge del Pilar i també a l'alçada de la plaça de les Comunitats Autònomes, i a la platja de Ponent, tocant a l'Espigó del Moll.La celebració es tancarà amb la gran revetlla popular, amb l'orquestra 'La Fania', a la plaça de les Comunitats Autònomes; i amb la Revetlla Jove 'Sant Joan Beach Festival', amb 'LA FRESH' i els Dj's D-Lort, Joan Monty i Dj Moncho, a la platja de Ponent, al costat de l'Espigó; ambdues festes, a partir de les 11 de la nit.