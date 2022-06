Constantí aprova el projecte de la futura sala de vetlles

Començarà a construir-se a l'avinguda de les Forques a partir de 2023

Actualitzada 17/06/2022 a les 09:00

L'Ajuntament de Constantí ha aprovat l'expedient de contractació del projecte per a la construcció d'una sala de vetlles. L'expedient que es licitarà es divideix en tres lots, que inclouen la redacció del projecte d'execució i direcció d'obra, la direcció d'execució material de l'obra, i la coordinació de seguretat i salut. La construcció d'una sala de vetlles és una de les actuacions previstes en el Pla d'Inversions de set milions d'euros aprovat per l'Ajuntament de Constantí per al període 2021-2024. La sala de vetlles ha estat un equipament llargament reivindicat, tenint en compte que actualment les vetlles dels difunts s'han de fer en altres poblacions del voltant. S'ubicarà a l'avinguda de les Forques, a la variant nord del municipi, a tocar de la carretera que enllaça amb la T-721 en direcció cap al Morell.El pressupost d'execució material de l'equipament és de 400.274,35 euros, i l'obra es beneficiarà d'una subvenció del Pla d'Acció Municipal (PAM) de la Diputació de Tarragona. Està previst que les obres de construcció de la sala de vetlles es puguin iniciar a principis de l'any 2023.La nova sala de vetlles constarà de dues sales, cadascuna de les quals disposarà d'un espai per a la família, un altre espai més reservat de vetlla i un on hi haurà exposat el túmul.També es preveu un espai d'accés, un espai de vestíbul per a les dues sales, els espais d'administració i d'exposició i els banys necessaris per normativa. Es construirà també una zona d'aparcament per a un total de 21 vehicles per a ús públic i un aparcament per a vehicle especial.