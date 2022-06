Xerrades, tallers infantils, música i cultura popular en la 22a Nit de les Bruixes d'Altafulla

El municipi reivindicarà el paper la bruixa com a dona sàvia els dies 24 i 25 de juny

Actualitzada 16/06/2022 a les 14:30

L'Ajuntament d'Altafulla ha programat un ampli programa d'activitats per celebrar la 22a Nit de les Bruixes els propers 24 i 25 de juny. En la nova edició es posarà en valor la figura de la bruixa entesa com a «dona sàvia» amb uns coneixements amplis sobre plantes, els seus usos medicinals i els seus principis actius, i amb la capacitat d'utilitzar aquests sabers per aconseguir un propòsit saludable.Per fer-ho, s'han programat espectacles, conferències i rituals tots ells vinculats al món esotèric i místic a l'entorn de la Vila Closa.La fira comptarà amb un mercat esotèric format per una setantena de paradistes que es repartiran per la plaça del Pou, la plaça de l'Església i el carrer Camí de Sant Antoni.A la zona verda de davant del Castell s'hi habilitaran les parades d'alimentació i restauració, i a l'Era de l'Hospital, propera a l'Ajuntament, serà l'escenari que acollirà les xerrades, els rituals i les actuacions musicals. El Museu Etnogràfic acollirà l'exposició fotogràfica L'embruix del paisatge.Imma del Destí, la bruixa dels Pirineus, serà l'encarregada d'inaugurar la mostra el divendres 24, a les 18:15 hores, amb el Ritual d'inici de la fira.Des de l'organització s'estima que més de 8.000 persones visitin la mostra en les dues jornades que s'allarga la fira. L'horari serà de 18 a 00 hores.