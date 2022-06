La plaça del Blat de Valls viurà la final del programa 'Eufòria' amb una pantalla gegant

La cantant vallenca Mariona Escoda es postula com a favorita després de ser escollida com a segona finalista

Actualitzada 16/06/2022 a les 09:53

L'Ajuntament de Valls instal·larà una pantalla gegant a la plaça del Blat per poder veure la final del programa de TV3 Eufòria i donar suport a la finalista vallenca Mariona Escoda.La cantant vallenca va ser escollida com a segona finalista a través del vot del públic en la gala més seguida i amb més vots d'aquest nou format de la televisió pública catalana. Fins a 398.000 espectadors amb una espectacular quota de pantalla del 25,7% van seguir aquesta penúltima edició del programa.Believe de l'artista californiana Cher, va ser la cançó que li va donar a la de l'Alt Camp el seu bitllet a la gran final. Dels 122.000 vots registrats, el 47% van decidir que la cantant vallenca fos la primera classificada de la nit, i la van convertir com la gran favorita per a la gala d'aquest divendres.Mariona competirà contra Triquell i la Núria per tractar de ser la vencedora d'aquesta primera edició del Talent Show Eufòria i, endur-se així, el contracte discogràfic que ofereix l'oportunitat de cantar amb Miki Núñez la cançó de l'estiu de TV3 i al disc de 'La Marató'.