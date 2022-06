L'onada de calor manté actives les alertes a 15 comunitats, entre elles Catalunya

L'Aemet espera que la província de Tarragona arribi als 40 graus

Actualitzada 16/06/2022 a les 08:40

La primera i intensa onada de calor manté actives aquest dijous les alertes a totes les comunitats autònomes a excepció de Galícia i les Canàries, i 8 estan en nivell taronja (risc important) per altes temperatures, que arribaran a 41 graus al nord-est i Extremadura.Segons informa l'Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) a la seva pàgina web, l'alerta taronja s'ha activat a Andalusia, Aragó, Castella-la Manxa, Catalunya, Extremadura, Comunitat de Madrid, Navarra i la Rioja per temperatures que oscil·laran al migdia entre els 38 i els 41 graus.Un altre cop Catalunya registra un dels valors més alts d'aquesta onada de calor amb els 41 graus que s'esperen a la província de Lleida, 40 a Tarragona, 39 a l'interior de Barcelona i 34 al Pirineu de Girona.L'Aemet avisa que amb l'alerta taronja hi ha risc meteorològic important, amb un cert grau de perill per a les activitats usuals, i amb la groga no hi ha risc meteorològic per a la població en general, encara que sí per alguna activitat concreta.