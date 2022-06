Cambrils inicia la pavimentació de la Rambla Jaume I entre el Club Nàutic i el carrer Drassanes

Els treballs es portaran a terme entre divendres i dissabte, 17 i 18 de juny, i afectaran a la circulació rodada

Actualitzada 16/06/2022 a les 13:10

Els propers dies 17 i 18 de juny es portaran a terme els treballs de pavimentació del tram de la segona fase de la Rambla Jaume I de Cambrils, entre el Club Nàutic i el carrer Drassanes.Els treballs implicaran interrupcions del trànsit a la rotonda del Nàutic, on ja hi ha un semàfor que dona pas altern als vehicles. El divendres seran puntuals al carrer Esteve Anguera i a la rotonda del Nàutic segons vagin avançant les obres i el dissabte caldrà desviar la circulació de manera permanent entre les 8 i les 13 hores des de la rotonda de la Vela fins a la Rambla Regueral.El trànsit que arribi per ponent des del passeig de les Palmeres es canalitzarà pel carrer Robert Gerhard mentre que el que arribi per llevant des de l'avinguda Diputació ho farà per la Rambla del Regueral. En finalitzar la pavimentació, el mateix dissabte la rotonda es reobrirà totalment al trànsit i en els propers dies es podrà obrir tot el tram entre el Nàutic i Drassanes, on només quedaran pendents els treballs de pintura i alguns repassos del paviment per finalitzar l'obra.Els treballs en aquest tram de la Rambla Jaume I han consistit en la renovació dels serveis soterrats. Dins de la remodelació de la xarxa de col·lectors, l'actuació més destacada ha estat la instal·lació d'un dipòsit decantador per fer un pretractament de l'aigua de pluja abocada a la platja i separar els hidrocarburs i altres elements que arrossega de la superfície dels carrers.D'altra banda, segueixen a bon ritme les obres entre Drassanes i la plaça de la Constitució. Aquesta actuació, que es va iniciar a mig febrer, transformarà la Rambla en una via de plataforma única amb espais verds, mobiliari urbà i prioritat per a vianants.El regidor d'Obra Pública i Urbanisme, Enric Daza, ha destacat que les obres estan complint i fins i tot millorant les previsions de calendari anunciades a associacions de comerciants, empresariat i veïnat en les diferents reunions informatives.